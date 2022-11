Bitcoin, Ether und Co. Nach Beinahe-Pleite von FTX: Wie sicher sind Kryptobörsen?

Nicht nur die Mega-Übernahme an sich ist bemerkenswert, sondern auch ihre Hintergründe sind es. Nach diversen Pleiten in der Kryptoindustrie traf es mit der offenbaren Beinahe-Pleite von FTX nun einen der großen Spieler am Markt. Für den gesamten Sektor erwächst das zum Problem: Denn der Kryptomarkt ist eng verwoben. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass Kursbeben bei Bitcoin und Co. nicht selten einen Dominoeffekt auslösen. Das hat Folgen für Anleger. Ihnen drohen nicht nur Kursverluste – sondern auch Verluste, wenn ihre Kryptobörse insolvent geht.