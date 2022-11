Bitcoin, Ether und Co. Nach dem Übernahme-Aus droht FTX die Insolvenz: Wie sicher sind Kryptobörsen?

Nun ist nach langem Hin und Her die erst am Dienstag angekündigte Übernahme durch Binance gescheitert. Das teilte der Krypto-Marktführer am Mittwochabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nachdem Einsichten in die Bücher von FTX nehme die Börse Abstand von einer möglichen Übernahme. Offenbar gebe es eine Milliardenlücke zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf Insider.