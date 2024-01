Bitcoin Fall auf unter 40.000 Dollar: Wie weit sinkt der Bitcoin noch?

Die Hoffnung auf eine Zulassung der Bitcoin-ETFs hatte die Kurse von Kryptowährungen stark getrieben. Von Oktober bis Anfang Januar verteuerte sich der Bitcoin in der Spitze um gut 74 Prozent. „Nach dem historischen Meilenstein könnten Investoren weiterhin nach dem Motto ‚Buy the rumor, sell the fact‘ agieren und ihre Gewinne einstreichen“, erklärt Analyst Emden. In der Erwartung auf ein bestimmtes Ereignis treiben Spekulanten mitunter Kurse nach oben und machen Kasse, wenn es so kommt wie geplant. In der Folge sinken die Kurse anschließend.