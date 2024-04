Bitcoin Halving 2024 Bitcoin stürzt ab: Das müssen Sie über das Halving wissen

Was Bitcoin-Sparpläne bringen, zeigt eine Beispielrechnung: Angenommen, ein Anleger legt jeden Monat 300 Euro am Kapitalmarkt an und will davon fünf Prozent beziehungsweise 15 Euro monatlich in die Kryptowährung investieren. Seit Anfang 2021 hätte er 600 Euro eingesetzt und ein Plus von 755 Euro oder 125 Prozent eingefahren, trotz aller Kurskapriolen. Hätte er die 600 Euro als Einmalinvestition direkt angelegt, läge seine Rendite mit gut 150 Prozent zwar etwas höher. Den ruhigeren Schlaf hatte aber garantiert der Sparplan-Anleger.