Bitcoin, Luna und Co. 450.000 Dollar verloren: Wie der Krypto-Crash Anleger arm macht

Florian Wagner will mit 40 Jahren in Rente gehen. Noch gut fünf Jahre hat er Zeit, um so viel Geld wie möglich für seine frühe Frührente anzusparen. Für dieses Ziel verzichtet der Frugalist auf überflüssige Ausgaben und spart einen großen Teil seines Einkommens. Dem „Geldschnurrbart“, wie er sich selbst nennt, folgen auf Instagram mehr als 18.000 Menschen. Doch ausgerechnet jetzt crasht eine seiner größten Positionen im Portfolio: Der Abverkauf am Kryptomarkt kostete den Stuttgarter 30.000 Euro.