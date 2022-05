Bitcoin und Co Der Coinbase-Schock – und was Anlegern bei einer Insolvenz ihrer Kryptobörse droht

An eine schnelle Erholung am Kryptomarkt glaubt niemand, auch wegen der Zinswende, die spekulativen Assets zusetzt. Das hat auch Auswirkungen auf Kryptobörsen, die am Handel mit Bitcoin und Co. über Gebühren verdienen. Die Frage, was bei einer Insolvenz von Krypto-Anbietern passiert, drängt sich auf – und ist schwer zu beantworten. „Das alles ist juristisches Neuland“, sagt Christian Conreder, Rechtsanwalt für Kapitalanlagerecht und Partner bei Rödl & Partner.