Bitcoin und Co. „Die Mutter aller Crashs“? Was für das Ende des Kryptobooms spricht – und was dagegen

Auch in Deutschland werden Kryptowährungen demnächst stärker reguliert. Mit einer neuen Verordnung will die Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit Bitcoin und Co. vorgehen. Die Kryptobranche moniert, dass Geschäfte zwischen Kryptoverwahrern diese Anforderungen (noch) nicht erfüllen könnten. In der Folge verlöre der Krypto-Standort Deutschland Attraktivität und büße an Wettbewerbsfähigkeit ein. Und auch die USA schießen gegen Kryptowährungen: Präsident Joe Biden kündigte im Mai an, dass künftig Kryptotransfers ab 10.000 Dollar bei den Steuerbehörden gemeldet werden müssen.