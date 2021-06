Bitcoin und Co. „Die Mutter aller Crashs“? Was für das Ende des Kryptobooms spricht – und was dagegen

3. Bitcoin als Inflationsschutz

Die Inflationsrate nimmt zu – und damit könnte der Bitcoin wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. Genau wie Gold gilt die Kryptowährung nämlich teilweise als Inflationsschutz im Depot, zumindest theoretisch. Anders als Fiatgeld, das die Zentralbanken ungezügelt in Umlauf bringen können, ist die Menge an Bitcoins fest definiert. Der Programmcode legt fest, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben kann. Laut der Plattform Coinmarketcap sind aktuell rund 18,7 Coins generiert worden. Durch seine starken Kursschwankungen, unabhängig von irgendeiner Inflationsrate, hat der Bitcoin diesen Schutzaspekt allerdings zuletzt eher nicht unter Beweis gestellt.



