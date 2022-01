Bitcoin und Co. Heftiger Crash am Kryptomarkt: Warum Bitcoin und Co. massiv an Wert verlieren

Diese überlegt, die Zinsen schneller anzuheben als zunächst geplant, um die anziehende Inflation in den Griff zu bekommen. Die Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik belastet die Aktienmärkte – allen voran Tech-Titel – ebenso wie Kryptowährungen. „Krypto-Investoren haben einen schnelleren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik nicht eingepreist – und reagierten mit Verkäufen“, so Emden über die Zinssorgen der Bitcoin-Anleger.



Krypto-Befürworter sehen in Bitcoin und Co. einen Schutz vor Inflation. Sie betrachten ihn als eine Art digitales Gold. Tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen den Assets. Das begrenzte Angebot des Bitcoins macht ihn für viele Investoren interessant. Weil die Digitalwährung auf insgesamt knapp 21 Millionen Münzen limitiert ist, sprechen sie ihr den Status eines Wertspeichers zu. Allerdings hat der Bitcoin in seiner noch jungen Geschichte kaum Inflationserfahrung gemacht. Ob er also wirklich ein sicherer Hafen fürs Geld ist, bleibt fraglich. In der aktuellen Teuerungsphase entpuppt er sich genau als das Gegenteil.