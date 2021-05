Bitcoin & Co im Ausverkauf Leute, das sind Kaufkurse!

Anleger sollten nicht vergessen: Das große Geld will das größte Stück vom Kuchen. So war es immer und so wird es immer bleiben. Das große Geld ist aber noch nicht so weit drin in der Kryptowelt, wie es das eigentlich gerne möchte. Das große Geld hat heute gekauft, jede Wette. Mutige machen das auch. Eine Erholung sollte mindestens bis 50.000 Dollar reichen.



Mehr zum Thema: Wer bei Krypto nur an Bitcoin denkt, übersieht womöglich das Wichtigste: Der Handel mit Kryptoschlüsseln ist längst ein Millionengeschäft. Bald schon könnten virtuelle Aktien über die Blockchain gehandelt werden.