Bitcoin und Co. Wie der Kryptowinter den Fintech-Aufschwung torpediert

Die Menschenmassen schieben sich über den Time Square, einem der größten Touristenattraktionen New Yorks – und die wohl größte Werbefläche der Welt. „The best way to use crypto“, prangt auf einer grell leuchtenden Werbetafel. Gemeint ist: Dogecoin 2.0, ein Abklatsch der Spaß-Kryptowährung, die Tesla-Chef Elon Musk gerne hofiert. Werbung auf einer dieser Tafeln soll für ein paar Wochen mehrere Millionen Dollar kosten. Es verwundert, dass ausgerechnet jetzt so viel Geld für einen Produkt locker gemacht wird, während doch der Markt gerade radikal wegbricht.