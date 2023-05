Bitcoin und Co. Wie die Kryptobranche den nächsten Evolutionssprung schaffen will

Eine Lösung für dieses Problem sieht er in seiner App. Dafür will das Fintech einen eigenen Stablecoin emittieren – eine Digitalwährung, die eins zu eins an den Euro gekoppelt ist und nicht im Wert schwankt. Fürs kommende Jahr peilt Unstoppable Finance die Vollbanklizenz an. Vorher muss die Aufsicht BaFin noch ihr Einverständnis geben. Im vergangenen Jahr brachte die Krypto-Firma ihre App bereits in anderen Ländern an den Start. In Deutschland fehlt bis dato das Go der Aufseher. Unstopple Finance hofft, „sehr zeitnah eine Lösung präsentieren zu können“.