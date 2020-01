BlackRock-Mahnbrief Mehr Klimaschutz für Kapitalanleger: Klatsche für Kaeser

Der Brief ist deutlich und der Druck auf Aktiengesellschaften wächst. BlackRock wird nahezu sein gesamtes Produktangebot klonen und für alles auch Nachhaltigkeits-Produkte oder nach sogenannten ESG-Kriterien gemanagte Produkte („Environmental, Social, Governance“) anbieten. Vom Rentensparplan bis zur Anlage der Barreserven oder den bekannten iShares-ETF, die künftig wohl durchgängig auch in einer auf ESG-Kriterien optimierten Variante gehandelt werden können. Das Angebot an ESG-ETF soll in den nächsten Jahren auf 150 verdoppelt werden. Fink sieht sie nicht länger in einer Nebenrolle, sie sollen die neuen Flaggschiffe des Hauses werden.



Wenn es dann auch von S&P 500 und Dax 30 die Nachhaltigkeits-Versionen gibt, könnte manch mächtiger Dax-Wert ein niedrigeres Gewicht im Index bekommen. Wie diese Indizes genau zusammengestellt werden, ist dann schwerer nachzuvollziehen, als eine Umbesetzung im Dax-Index durch die Deutsche Börse. Wenige Ratingagenturen, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen bewerten, werden damit sehr mächtig. Was nicht in Finks Brief steht, seine hauseigenen Analysten aber bereits herausgefunden haben: Die Vereinigten Staaten selbst, Heimat von BlackRock, stehen bei den Diskussionen um Nachhaltigkeit eher abseits, während es in der EU und auch in Asien politische Initiativen gibt, um Nachhaltigkeit im Finanzsektor voranzutreiben. Wenn es von den Indizes dann ESG-Ableger gibt, könnte das auf Dauer den momentan mit über 60 Prozent hohen Anteil von US-Unternehmen in den weltweiten Aktienindizes durchaus drücken.