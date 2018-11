BlackRock Merz war zu blauäugig

BlackRock ist weltweit ein Gigant in der Vermögensverwaltung sowie in der Analyse von Finanzdaten und nach eigenen Angaben für 6300 Milliarden Dollar verantwortlich. In Deutschland aber ist BlackRock ein Zwerg. Gerade mal 150 Mitarbeiter arbeiten in München und Frankfurt für das Unternehmen. Friedrich Merz ist Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, das klingt groß und mächtig, ist es aber nicht. Diese AG ist ein Anhängsel der britischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsicht beaufsichtigt wird.