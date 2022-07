Das Bayerische Landesamt für Wald und Forstwirtschaft hat den Preisunterschied am Beispiel von Buchenholz durchgerechnet. Weil Heizöl in Litern und Brennholz in Volumen inklusive Zwischenräume gemessen wird, ist die Kalkulation komplex. Bei Brennholz in Scheiten sind die Maße Raummeter für geschichtetes Holz und Schüttraummeter für lose geschüttetes Holz, jeweils für einen Kubikmeter, üblich. Bei einem Heizölpreis von einem Euro pro Liter dürfte der Raummeter Buchenbrennholz 191 Euro kosten, damit der Käufer den gleichen Heizwert einkauft. Allerdings darf das Buchenholz dann nur einen Wassergehalt von 15 Prozent aufweisen.