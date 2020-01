Blick hinter die Zahlen #2 – Privatiers Zahl der Privatiers stark gestiegen: Wer sie sind und wo sie leben

Zur Bevölkerung am Haupt- und Nebenwohnsitz, früher auch als wohnberechtigte Bevölkerung bezeichnet, zählen alle in der Gemeinde wohnhaften Personen, unabhängig davon, ob sie noch eine weitere Wohnung oder Unterkunft besitzen und von wo aus sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen, beziehungsweise wo sie sich überwiegend aufhalten (Mehrfachzählungen). Ferner ist es unerheblich, ob eine Person in einem Privathaushalt lebt oder zur Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften zählt, das heißt dort wohnt und keinen eigenen Haushalt führt. Zur Bevölkerung am Haupt- und Nebenwohnsitz zählen alle gemeldeten Ausländer/-innen (einschließlich der Staatenlosen).

Abgebildet ist in der Auswertung die Bevölkerung am Hauptwohnsitz in Privathaushalten. Die Bevölkerung am Nebenwohnsitz und in Gemeinschaftsunterkünften wird nicht gezählt.