Blick hinter die Zahlen: Agrarland Wo Investoren die Acker-Preise in die Höhe jagen

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Während Agrarland in den alten Bundesländern heute etwas mehr als doppelt so viel kostet wie nach der Wiedervereinigung, liegen die Preise im Osten mehr als viermal so hoch wie 1991. Das liegt hauptsächlich an den Preisen in Mecklenburg-Vorpommern, die annähernd auf das Zehnfache gestiegen sind, sowie an denen in Sachsen-Anhalt, die sich vervierfacht haben. Absolut gesehen bleiben die Preise in Westdeutschland dennoch höher (siehe Grafiken).