Blockchain: „Auf einem Smartphone kann man Hunderttausende Euro speichern“

Welche?

Die Art und Weise, wie Transaktionen in kryptografischen Systemen gespeichert werden. Die Speicherung erfolgt dezentral, also auf den Rechnern aller Nutzer, die an dem System teilnehmen. Wenn ich heute mein WiWo-Abo in Bitcoin zahlen würde, wird diese Transaktion auch auf den Rechnern aller anderen Bitcoin-Nutzer gespeichert. So ist die gesamte Nutzerschaft stets über die aktuellen Besitzverhältnisse auf dem Laufenden. Diese Datenkette wird im Laufe der Nutzung immer länger, daher der Begriff Blockchain. Diese Daten sind dezentral gespeichert, was sicherer ist als eine herkömmliche Datenbank.