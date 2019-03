Blockchain: „Das ist eine Chance für Deutschland“

In Deutschland werden ohnehin kaum Bitcoins berechnet, es lohnt sich nicht, der Strom ist zu teuer. Was würde ein Verbot da überhaupt bringen?

Natürlich könnte Deutschland sagen, bei uns findet so gut wie kein Bitcoinmining statt, das Problem trifft uns nicht. Aber in Zeiten, in denen Klimaschutz mit Fridays for future wieder ein Wahlkampfthema wird, stellt sich schon die Frage, ob man sagen will, bei uns entsteht der CO 2 -Ausstoß ja nicht, nach mir die Sintflut. Wenn der Großteil der Kerntechnologie-Entwicklung in Deutschland stattfindet, sollte die Bundesregierung auch über die Grenzen hinaus Einfluss nehmen.