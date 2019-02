Blockchain-Start-up von Gerhard Schmid „Die großen Tech-Konzerne sind keine Konkurrenz für uns“

Was für Anwendungen werden das sein?

Die Überwachung eines Ablaufs von Prozessen wird der erste Anwendungsfall sein, den wir mit der Blockchain verbessern können. Jeder Schritt einer Lieferkette lässt sich nachverfolgen – ob von Containern im Welthandel oder Medikamentenlieferungen auf lokaler Ebene. Alles kann zuverlässiger als bislang in der Blockchain dokumentiert werden. Patientenakten könnten mittelfristig ein weiterer Anwendungsfall in Deutschland sein. Seit 20 Jahren ist sie in Deutschland im Gespräch. Aber sie scheitert immer wieder. Weil sie als eierlegende Wollmilchsau geplant wurde. Wenn aber kleine Versicherer oder Krankenkassen mit der Blockchain den Anfang machen, wird sich das Thema auch in Deutschland umsetzen lassen, davon bin ich fest überzeugt.