Blockchain-Start-up von Gerhard Schmid „Die großen Tech-Konzerne sind keine Konkurrenz für uns“

Ab einer Mindeststückelung von 100.000 Euro müssen Sie auch keinen Wertpapierprospekt veröffentlichen. Vermeiden Sie damit nicht die Auseinandersetzung, ob Kryptomünzen in Deutschland als Wertpapiere gelten?

In Deutschland gibt es eindeutige Bestimmungen, was ein Finanzinstrument ist – und was eben nicht. Entscheidet die deutsche Finanzaufsicht Bafin aufgrund der Unterlagen, die wir ihr zur Verfügung gestellt haben, dass wir kein Finanzinstrument ausgeben – wunderbar. Dann haben wir die Bestätigung, dass wir auch künftig bei weiteren Finanzierungsrunden ohne Prospekt digitale Anteile ausgeben können. Wertet sie unsere Anteile als Finanzinstrument, werden wir uns an die Prospektpflichten und alle anderen Vorschriften halten.