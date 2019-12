Ein anderer Faktor an den Kapitalmärkten wird die „Jagd nach Rendite“ bleiben. Mit Anleiherenditen, die insbesondere in der Eurozone bei einem Großteil sicherer Staatsanleihen unter Null liegen, wird der Zwang erhalten bleiben, höhere Risiken zu suchen, um positive Erträge zu erzielen. In der Kombination der Erwartung einer Fortsetzung des konjunkturellen Aufwärtszyklus und der Notwendigkeit nach hinreichend positiven Erträgen sollten risikoreichere Assetklassen wie Aktien in 2020 sichere Staatsanleihen outperformen.



Mit Notenbanken, die zwar expansiv, aber im Wartemodus bleiben, sollten leichte Renditeanstiege bei Staatsanleihen wahrscheinlicher werden, ohne dass sie die Niedrigzinsphase werden beenden können. Von daher ein positives Bild, dass die Risikonahme belohnen dürfte. Die Erträge 2020 auf Jahressicht sollten die von stimulierenden Notenbanken getriebenen Erträge von 2019 in der Endabrechnung allerdings nicht annähernd erreichen. Denn in diesem Umfeld und in der Spätphase eines Aufwärtszyklus halte ich weitere Bewertungsausweitungen für sehr limitiert.