Börsennotierte Goldförderer Minenaktien: Turbo für Goldanleger

Weil Gold keine Zinsen abwirft, ist es weniger attraktiv für Anleger in Gold zu investieren, je mehr Zinsen sie nach Abzug der Inflation mit Anleihen und anderen Zinsanlagen vereinnahmen können. Wer aber heute nicht in den Hochrisikobereich geht, der zahlt mit Zinsanlagen nach Abzug der Inflation drauf. Selbst nominal rentieren weltweit Anleihen im Volumen von 13,4 Billionen Dollar im negativen Bereich. Real sieht es noch düsterer aus.

Die rasantesten Aufwärtsbewegungen erlebte der Goldpreis in Dollar bisher immer in Phasen, wenn der reale US-Leitzins unter zwei Prozent gefallen war. Nach drei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed liegt die Obergrenze des Leitzinses in den USA seit 31. Oktober bei 1,75 Prozent. Die US-Inflationsrate lag zuletzt bei 2,5 Prozent. Das macht real also minus 0,75 Prozent.