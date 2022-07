Börsenprofis im Bärenmarkt Das ist die Bilanz der Hedgefonds-Queens

Die gebürtige Brasilianerin Braga gilt als ebenso gewiefte wie erfahrene Investorin und als eine der einflussreichsten Frauen in der europäischen Finanzbranche. Sie setzt auf Datenanalyse in großem Stil, auf Algorithmen, auf quantitatives Investieren also. Mit ihren Hedgefonds wettet sie gerade, ähnlich wie viele männliche Kollegen, auf weiter fallende Kurse in Europa, auch in Deutschland. So hat Systematica etwa Aktien des Biopharmazeutikers Morphosys leerverkauft. In Großbritannien wettet Braga unter anderem gegen Easyjet und die Pub-Kette J. D. Wetherspoon.