Börsenprofis im Bärenmarkt Das ist die Bilanz der Hedgefonds-Queens

Tatsächlich scheint das Marktumfeld dem Systematica-Ansatz entgegenzukommen. Das Unternehmen bietet in Deutschland auch einen nach der Wertpapierlinie UCITS regulierten Fonds an, der theoretisch für Privatanleger zu haben ist, allerdings eine hohe Mindestanlagesumme verlangt. Der Systematica Alternative Risk Premia Fund setzt auf alternative Investments, die wegen ihres hohen Verlustrisikos eine sogenannte Risikoprämie bieten. Der Ansatz hat sich zuletzt gelohnt: Der Fonds liegt seit Jahresbeginn fast zehn Prozent im Plus.