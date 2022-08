Börsenturbulenzen Fünf Strategien gegen die Krise an den Aktienmärkten

Auch wenn sich die Börsen in der Realität nicht an solche Zahlenvergleiche halten, wird damit offensichtlich, dass es immer wieder neue Gelegenheiten zum Kauf oder Verkauf von Aktien gibt. Flexibel nutzen lassen sich solche Schwankungen besonders mit reichlich finanziellen Reserven, die sich in freundlichen Marktphasen wiederum aufstocken lassen. Zugleich ist ein hoher Liquiditätsanteil in Abwärtsphasen ein Puffer: Sinkt der Gesamtmarkt um zehn Prozent, erleidet ein Depot, das nur zur Hälfte investiert ist, nur fünf Prozent Verlust.