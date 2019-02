Brexit Großbritannien könnte ein Goldrausch drohen

Momentan gebe es aber keine Engpässe bei den beliebten britischen Gold-Anlagemünzen „Britannia“ und „Sovereign“.



Die Anlageprodukte der Royal Mint, der Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, können mit ganz normalen Bestellzeiten geordert werden. Aufgrund des vergleichsweisen hohen Goldpreises in Pfund Sterling kam in den vergangenen Wochen gar mehr Ware von Seiten der britischen Kunden zurück als nachgefragt worden ist. Der Unzenpreis in Pfund legte gemessen an seinem Tief von Ende 2015 um über 40 Prozent zu und liegt nur 15 Prozent unter seinem Rekordhoch von 2011. Auf dem Heimatmarkt in Großbritannien sind die Anlagemünzen der Royal Mint besonders beliebt. Das liegt vor allem daran, dass britische Kunden für „Britannia“ und „Sovereign“ im Falle von Kursgewinnen keine Kapitalertragssteuer auf die Produkte der Royal Mint zahlen müssen, sehr wohl aber für ausländische Goldmünzen.