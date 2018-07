Brexit-Turbulenzen Britisches Pfund auf Berg- und Talfahrt

„Eigentlich hätten die beiden Rücktritte das Pfund auch stützen können“, sagte Reichel. Schließlich werde so ein weicherer Austritt aus der EU wahrscheinlicher, der weniger harte wirtschaftliche Folgen haben würde. Allerdings gefährde insbesondere der Rücktritt von Johnson die Regierung von May, da er als sehr einflussreich und beliebt in der konservativen Partei gilt. Die Premierministerin hat nur eine knappe Mehrheit im Parlament. „Entscheidend für den Devisenmarkt wird jetzt sein, wie sich Johnson zu seinem weiteren Vorgehen äußert“, sagte Reichelt.