Briefmarken oder Geigen im Wert von Millionen So vererben Deutschlands Superreiche ihr Vermögen

Erben, die die Briefmarkensammlung ihrer Angehörigen gefunden haben, kommen fast jeden Tag ins Büro von Dieter Michelson. Oft schleppen sie Dutzende Umzugskartons nach Wiesbaden. Michelsons Kollege Tobias Huylmans, ebenfalls Geschäftsführer und einer von mehreren Philatelisten des Auktionshauses, erkennt sehr schnell, ob eine Marke etwas wert ist. „Dafür entwickelt man einen Röntgenblick“, sagt Huylmans, der schon seit seiner Kindheit selber Briefmarken sammelt. In seinem Büro reiht sich Katalog an Katalog. Darin schlägt er nach, wie viel Geld eine bestimmte Marke bei ihrer letzten Versteigerung einbrachte. Mit einer Lupe so groß wie in einem Labor prüft der Experte, ob die Marke vollständig und unbeschädigt ist. Alles zusammen bestimmt ihren Wert.