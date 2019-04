Briefmarken oder Geigen im Wert von Millionen So vererben Deutschlands Superreiche ihr Vermögen

In den nächsten 20 Jahren wird in Deutschland so viel Vermögen vererbt wie nie zuvor. Während des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach sind die privaten Vermögen stetig gewachsen, gerade die der reichen Unternehmerfamilien. Laut dem aktuellen Milliardärsreport der Schweizer Großbank UBS und der Beratungsgesellschaft PwC ist das Vermögen der weltweit reichsten Menschen allein 2017 um 19 Prozent auf insgesamt 8,9 Billionen Dollar gestiegen. In Deutschland leben 123 Milliardäre, die meisten davon Unternehmer wie Lidl-Gründer Dieter Schwarz, die Kaffeefamilie Reimann oder die Erben der Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht. Einige von ihnen haben schon geerbt, andere werden ihr Vermögen in den kommenden Jahrzehnten an die nächste Generation weitergeben.