Briefmarken oder Geigen im Wert von Millionen So vererben Deutschlands Superreiche ihr Vermögen

Auf dem Tisch vor sich hat Reister einen riesigen Bildband ausgebreitet, den sein Kollege Thöne erstellt hat. Will ein Kunde den Wert seines Instruments schätzen lassen, ist das große Buch unerlässlich. In acht Bänden sind 300 Instrumente von Stradivari in Originalgröße abgebildet. Stilkritische Elemente wie Ränder, Ecken, die sogenannte Schnecke, also der Griff der Geige, oder die F-Löcher auf dem Geigenkörper, die für den richtigen Schall sorgen, sind noch einmal vergrößert abgebildet. „Auf diese Merkmale wird bei der Bewertung als Erstes geachtet“, sagt Reister. Je feiner das Instrument verarbeitet ist, desto wertvoller.