Britische Pensionsfonds Reißen die britischen Pensionsfonds das Finanzsystem in den Abgrund?

Wie konnte ein zentrales Instrument der britischen Altersvorsorge derart unter Druck geraten?

In Deutschland werden Pensionsverpflichtungen in der Unternehmensbilanz ausgewiesen. Im Vereinigten Königreich lagern die Unternehmen diese Zusagen an Pensionsfonds aus. Diese unterlegen dann ihre Pensionszusagen mit Wertpapieren. Das Problem ist, dass zwei Jahrzehnte lang die Wertpapierbestände und die Verpflichtungen der Fonds nicht aufeinander abgestimmt waren. Es gab nicht genügend Assets, um die Zusagen auszugleichen. Vereinfacht ausgedrückt hat ein Fonds heute 80 Anteile an Wertpapieren und 100 Anteile an Verbindlichkeiten – Pensionsfonds sind also bereits gehebelt. LDI wurde speziell zur Lösung dieses Problems entwickelt.