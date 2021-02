Büro, Hotel, Wohnung Welche Immobilienfonds in Pandemiezeiten die Nase vorn haben

Viele der großen Fonds haben die Hälfte der Anlegergelder in Büroimmobilien gesteckt. Experten erwarten dort unterschiedliche Auswirkungen der Pandemie, die selbst in den europäischen Ländern stark voneinander abweichen. Während in den nordischen Ländern die Arbeit von zu Hause schon vor der Krise relativ verbreitet war und sich dort wenig verändern wird, sehen Experten von Scope in einer Studie stärkere Probleme in Märkten, in denen das Angebot an Büroflächen gerade stark wächst wie in Warschau und Budapest. In den europäischen Metropolen wie Paris und Amsterdam seien die Leerstandsquoten 2020 nur gering angestiegen, so Rigel Scheller, Analyst bei Scope. Er glaubt zudem, dass sich Unternehmen weiterhin vorzeigbare Bürokomplexe leisten werden als Treffpunkt für Kunden und Geschäftspartner. Büro-Randlagen könnten unattraktiver werden als zentral gelegene Flächen.