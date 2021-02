Büro, Hotel, Wohnung Welche Immobilienfonds in Pandemiezeiten die Nase vorn haben

Trotzdem sollten Anleger ihre Fonds beobachten. Eine Auswertung der Berliner Spezialisten von Scope Analysis bietet einen guten Einblick in die Anlageschwerpunkte der Fonds (siehe Tabelle). Üblicherweise investieren die größten Fonds etwa die Hälfte der Anlegergelder in Büroimmobilien. Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Logistik sind weitere Investitionsfelder. Die Gefahr von dauerhaften Wertverlusten ist in manchen Segmenten des Immobilienmarktes höher als in anderen. Unternehmen geben ihre Büros nicht so schnell komplett auf, wie Einzelhändler ihre Läden. Auch Hotelbetreiber können langfristig angemietete Immobilien in Europa nicht einfach wieder dem Vermieter überlassen. Anleger, die wissen, ob ihr Portfolio stärker in Hotels oder in Wohnimmobilien investiert, können die Risiken des Investments besser einschätzen. Und wenn sie einen zweiten Fonds hinzukaufen möchten, wählen sie besser einen mit anderen Schwerpunkten. Jörg Benecke, Vorstand von CS Realwerte aus Wolfenbüttel ist ein Investor, aber auch ein sehr kritischer Beobachter der Immobilienfonds. Er hält die Crashangst für überzogen und zitiert die alte Anlegerregel: Bei den Fonds nie alle Eier in einen Korb zu legen, sondern das Vermögen auf mehrere Fonds zu verteilen. Und dann solle man hoffen, dass keine ganz faulen Eier im Portfolio versteckt seien.