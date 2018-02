Bundesbank: Negativzins lässt Milliarden sprudeln

Die Aktion mag der Werbung dienen, die tiefere Ursache dahinter ist jedoch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die auch von der Bundesbank umgesetzt wird. Diese Geldpolitik führt unter anderem dazu, dass Parkgebühren für große Bankguthaben fällig werden. Sparen kostet also Geld, während Schuldner mit Krediten Geld verdienen können wie bei smava. Eine verkehrte Welt.

Die lässt sich nicht nur bei Ratenkrediten beobachten. In normalen Zeiten, also bei positivem Leitzins, verdient die Bundesbank an dem Geld, dass sie den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt. Diese Einnahme fällt wegen des auf null gesenkten Leitzinses weg – Banken erhalten sozusagen zinslos Kredit bei der Notenbank.