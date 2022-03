Cardano (ADA) Kurs, Prognose und Chancen des Krypto-Coins ADA

Vor allem im vergangenen Jahr ist der Ada-Kurs nahezu explodiert. Wer Anfang des Jahres einen Cardano-Coin für 17 US-Cent gekauft hat, konnte seinen Einsatz in der Spitze vervierzehnfachen. Doch auch ADA blieb von den Korrekturen am Kryptomarkt nicht verschont. Dennoch zählt Cardano seit einigen Monaten zu den größten Kryptowährungen – wenn auch deutlich hinter Bitcoin und Ether. Sein Allzeithoch erreichte der Cardano Coin ADA am 2. September 2021 bei einem Kurs von 3,09 Dollar pro Coin. Seit dem befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend und ist bis Mitte März sogar deutlich unter einen Dollar gefallen, auf bis zu 0,79 US-Dollar. Der Abwärtstrend beschleunigte sich zuletzt durch die Ereignisse in der Ukraine, die sich auf die Kurse des gesamten Kryptomarktes ausgewirkt haben. Seit seinem Tief aus Mitte März verzeichnet der Cardano-Kurs wieder leichte Zugewinne und konnte zuletzt wieder über einen Dollar steigen.