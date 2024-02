Cash-Stuffing und Co. Warum die Gen Z jetzt das Sparen zelebriert

Cash-Stuffing heißt der Trend, den Hannah zeigt und den vor allem Gen Z und Millennials seit Monaten bei TikTok feiern. Das Prinzip ist so simpel wie althergebracht: sich selbst ein Monatsbudget setzen, in verschiedene Lebensbereiche gliedern, die Summe vom Geldautomaten abheben und das Bargeld dann in die Klarsichtfolien eines Planers füllen. Die Mappen sind das, was früher der Briefumschlag war – eine schlichte Methode zur Budgetierung, um die eigenen Finanzen im Griff zu haben. Hannah ist nur eine von vielen jungen TikTokerinnen, die Cash-Stuffing zur hippen Sparmethode erklärt haben. Es kommt jetzt eben hübsch verpackt daher, statt in knittrigen Briefumschlägen. Inklusive Challenge-Karten mutet die Sparmethode modern und spielerisch an.