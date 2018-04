Chinas Bitcoin-Gott Bobby Lee: “Der Begriff Blockchain wurde gekidnappt”

Es dauert aber nur ein paar Minuten, bis deutlich wird: Auf Anlagetipps hat Lee heute keine Lust. „Ihr denkt, ihr könnt mit Blockchain Geld verdienen?“, fragt er in die Runde. Einige heben die Hand. „Ich will“, ruft einer und lacht verschmitzt. Lee wartet kurz und schiebt dann spöttisch hinter: „Man hat euch auf den Arm genommen.“



Eigentlich hat Lee sie auf den Arm genommen. Er ist der Gründer der Shanghaier Bitcoin-Börse BTCC. 2011 gestartet, gehörte die Plattform schnell zu den größten im Land. Als die Nachfrage nach der neuen Währung in China explodierte, war sie zwischenzeitlich eine der größten der Welt. Mindestens 2016 wurde die Mehrheit der gehandelten Bitcoins in chinesischen Yuan bezahlt. Viele davon über Lees Plattform.