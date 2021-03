CO2-Zertifikate Zocken gegen Klimasünder

Momentan herrscht am Emissionsrechtemarkt Goldgräberstimmung. Denn der EU ist es gelungen, CO2-Verschmutzungsrechte so knapp zu halten, dass Unternehmen gezwungen sind, in großem Ausmaß zuzukaufen. Lange Zeit gab es ein Überangebot, weil die EU-Staaten Emissionsrechte sehr großzügig an die Industrie verteilt hatten. Der CO2-Börsenpreis stürzte ab und der Emissionsrechtehandel war keine Hilfe beim Erreichen der Klimaziele. Jetzt allerdings scheint die CO2-Börse als Werkzeug zum Klimaschutz zu funktionieren.