Für diese Erwartungen sprechen einige Faktoren. Erstens waren die Ergebnisse der ersten vorgelegten Berichte größtenteils gut. Die frühen Meldungen sind in der Regel ein guter Indikator für die weitere Entwicklung der Berichtssaison. Zweitens deuteten die Wirtschaftsdaten zuletzt auf eine immer noch sehr robuste US-Wirtschaft hin. Dies zeigt sich an den weiterhin hohen Stellenzuwächsen am Arbeitsmarkt, gepaart mit soliden realen Lohnzuwächsen, die den US-Konsum stützen, der sich – gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM – verbessernden Stimmung im verarbeitenden Gewerbe oder an den sukzessiv gelockerten Kreditvergabekonditionen. Vor allem der ISM und die Kreditvergabestandards der Banken weisen eine solide Korrelation mit den Gewinntrends im S&P 500 auf. Hinzu kommt eine größere Dynamik der Investitionen in künstliche Intelligenz.