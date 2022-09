Copy Trading im Selbstversuch Wie ich das Portfolio einer mir völlig unbekannten Mexikanerin kopierte

Schon mehrmals hat mich der israelische Onlinebroker eToro gefragt, ob ich mich nicht anmelden und eines seiner Angebote ausprobieren will: das Depot eines ausgewählten anderen Nutzers zu kopieren. Neu ist das nicht. Bei einigen anderen Unternehmen ist diese Art des Investierens, die als Social oder Copy Trading bezeichnet wird, bereits seit Jahren möglich. Durch Finanz-Influencer auf Youtube und TikTok hat Copy Trading aber zuletzt an Bedeutung gewonnen. Also: Alles klar, eToro! Ich bin dabei.