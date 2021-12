Corona-Angst an der Börse Warum Anleger jetzt Gewinne mitnehmen sollten

Die Lage an den Aktienmärkten bleibt unübersichtlich. Ende vergangener Woche gaben die Kurse deutlich nach, zum neuen Wochenstart zeigten sich Anlegerinnen und Anleger an vielen Märkten entspannter. Wichtige Aktienindizes stehen auch nach dem „Black Friday“ – mit herben Kursverlusten fast weltweit – noch immer deutlich höher als zu Jahresbeginn. Doch genau das könnte Teil des Problems sein: Die Börsen nehmen schon viel von der Post-Corona-Erholung vorweg, während zugleich durch Omikron neue Unsicherheit droht. „Wenn diese Variante tatsächlich ansteckender ist und die Impfstoffe in der Wirksamkeit reduziert sind, bedeutet das, dass das Risiko für die Re-Implementierung von Lockdown-Maßnahmen größer wird. Das hätte negative Auswirkungen für die Märkte“, sagt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.