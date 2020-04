Crash am Ölmarkt (II) Gesucht: 35 Millionen Dollar für einen gebrauchten Öltanker

Winnie Wong von Shanghai Super Above Industry konnte mir nur einen noch zu bauenden Tanker anbieten. Aber auf der Businessplattform des chinesischen Ebays Alibaba haben sie es offenbar nicht so mit dem Datenschutz – mein Interesse scheint öffentlich zu sein, ich bekomme weitere Angebote. Ein gewisser Paul Lui von Zhouyangmarine („Schiffe neu und Second Hand“) aus Qing Dao schreibt mir per Mail: „Good day. Hope you and family safe and healthy. How do you like this…“ und schickt Foto und technische Daten. Sieht gut aus, das Schiff: