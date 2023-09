Crowdinvestments in Immobilien „Wir ziehen Anleger nicht unter falschen Versprechen in riskante Geschäfte“

Jetzt haben Sie mit einer Baukrise, einer Vertrauenskrise und einer Zinskrise zu kämpfen. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen und wie blicken Sie in die Zukunft?

Wir wollen mit nachhaltiger Leistung das Vertrauen unserer Anleger rechtfertigen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen. Seit Gründung haben wir bereits 62 Projekte erfolgreich abschließen und zurückzahlen können. Darüber hinaus beschäftigen wir uns im Rahmen unserer eigenen Nachhaltigkeitsansprüche mit alternativen Projektfinanzierungen, die über das reine Immobiliengeschäft hinausgehen, zum Beispiel mit der Finanzierung von Solardächern. Auch hier kann das Geld der Crowd eine wichtige Rolle spielen. Natürlich hatten wir schon einmal bessere Zeiten in der Branche. Aber es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.



