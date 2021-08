Cyberdevisen Krypto-Börse Coinbase steigert Quartalsgewinn um 4900 Prozent

Die starken Zahlen für das vergangene Quartal lösten deshalb zunächst keine großen Kurssprünge an der Wall Street aus, die Aktien von Coinbase legten nachbörslich nur leicht zu. Seit dem fulminanten Börsengang der Krypto-Börse im April hat das 2012 gegründete Unternehmen bei Anlegern ohnehin einen schweren Stand. Der Aktienkurs ist seit der Premiere an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq um fast 30 Prozent gesunken, am Dienstag schloss er bei knapp 270 Dollar.



Mehr zum Thema: Coinbase ist die erste Handelsplattform für Kryptowährungen an der Börse. Mit der Aktie könnten Anleger vom Boom am Kryptomarkt profitieren, ohne direkt Bitcoin, Ethereum und Co. zu kaufen. Ist sie zum aktuellen Preis attraktiv?