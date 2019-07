Cyberkriminalität Die Finanzbranche muss vor Hackern zittern

Das Mobile Banking per Smartphone sei Stand der Dinge bei der aktuellen Cybersicherheit in der Finanzbranche (zum Beispiel für Banken, Online-Broker, Roboter-Adviser) und laut BSI eine vergleichsweise sichere Technologie. Der vorherrschende technische Standard NFC (Nearfield Communication) – also die kontaktlose Kommunikation im Nahfeldbereich – sei standardisiert. Zusätzlich würden die Daten zwischen Smartphone und Datenterminal am Verkaufsort nicht eins zu eins übertragen, sondern als Token, also einem Code, der nur für diesen einen, aktuellen Bezahlvorgang gelte.



Über den Leitfaden für die Fondsbranche bricht beim BSI allerdings kaum Begeisterung aus. So beurteilt das BSI die vorgeschlagenen Maßnahmen des BVI-Leitfadens: „Viele der im Papier genannten Maßnahmen decken sich mit Empfehlungen, die das BSI zum Teil bereits seit vielen Jahren im Rahmen des IT-Grundschutz thematisiert und veröffentlicht hat.“