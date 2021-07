„Das aktuelle Umfeld war den Währungshütern zu heiß“: Die Fed behält ihren Kurs bei – und signalisiert doch einen Wandel

Ihre Geldspritzen in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar wollen die Währungshüter vorerst in voller Dosis beibehalten, bis erhebliche Fortschritte bei Preisstabilität und Arbeitslosigkeit erreicht sind. Seit Dezember, als sich die Fed diese Ziele setzte, hat die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft laut den Währungshütern aber bereits Fortschritte gemacht. Sie will diesen Erholungsprozess nach der Corona-Krise auch auf den kommenden Sitzungen bewerten. Ökonomen erwarten für die am Donnerstag anstehenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal ein aufs Jahr hochgerechnetes Plus von 8,5 Prozent.