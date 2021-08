Depotkosten für Indexfonds Die günstigsten Banken und Broker für ETF-Investments

Anleger sollten genau hinschauen, wie teuer ihre Orders sind. Denn die Spanne ist recht groß, warnt auch IVA-Experte Ritter. „Während vor allem Online-Broker häufig mit sehr niedrigen pauschalen Ordergebühren von fünf Euro oder darunter überzeugen können, erheben viele Depotbanken Ordergebühren von fünf Euro plus 0,25 Prozent des gehandelten Volumens und legen eine Mindestgebühr von fünf bis zehn Euro und eine Maximalgebühr von 50 bis 100 Euro fest“, sagt er. Bei diesen Depotbanken könnten durch häufigere Umschichtungen durchaus relevante Orderkosten entstehen. Neben den von der Depotbank oder dem Broker erhobenen Kosten gehe darüber hinaus bei den sofort auszuführenden Ordertypen auch die Geld/Brief-Spanne in die Transaktionskosten ein, so dass es in der Regel empfehlenswert sei, Orders wegen der dann höheren Liquidität während der offiziellen Handelszeiten der Referenzbörsen zu platzieren.