Der Bitcoin ist zurück Rückkehr der Risikolust: Drei Gründe, warum der Kryptomarkt wieder im Aufwind ist

Es geht wieder bergauf bei Kryptowährungen: Allein am vergangenen Wochenende legte der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, gut 12,7 Prozent an Wert zu und notierte am Montagmorgen bei zuletzt 42.760 Dollar. Auf Wochensicht liegt das Plus gar bei etwa 15,5 Prozent.