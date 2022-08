Der Bitcoin-Puffpapa Das seltsame Angebot von „Crypto Prinz“ Marcus von Anhalt

Anleger können angeben, welche Investmentstrategie sie verfolgen wollen. Wer beispielsweise an einer langfristigen Anlage interessiert ist und Kryptowährungen „hodln“ will, wie Krypto-Jünger sagen (das Akronym steht für „Hold on for dear life“), der bekommt empfohlen: die größten Digitalwährungen Bitcoin und Ether. So mancher Anleger dürfte sich fragen, warum es für diesen Rat Experten braucht.